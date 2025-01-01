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Михаил Булгаков. Мастер…и другие
Билеты от 600₽
Киноафиша Михаил Булгаков. Мастер…и другие

Спектакль Михаил Булгаков. Мастер…и другие

16+
Режиссер Сергей Михайловский
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Творческий путь Михаила Булгакова в театре «Академия слова»

Михаил Афанасьевич Булгаков — один из самых известных русских и советских писателей, драматургов и театральных режиссёров. Его наследие включает романы, повести, рассказы, фельетоны, пьесы, инсценировки, киносценарии и оперные либретто. Как и Антон Чехов, Булгаков был дипломированным врачом и до 1918 года работал по своей специальности. Однако события революции и гражданской войны кардинально изменили его жизнь, и он решил посвятить себя писательскому труду.

Литературный моноспектакль

Театр «Академия слова» представляет литературный моноспектакль, в котором создатели исследуют сложный и трагичный творческий путь Булгакова. В спектакле звучат отрывки из его известных произведений, таких как «Белая гвардия», «Кабала святош», «Мастер и Маргарита» и другие. Кроме того, в постановку включены биографические моменты из жизни писателя, что дополнительно обогащает её содержание.

Исполнитель и уникальность спектакля

Спектакль исполнит ведущий артист театра Иван Щеглов. Его мастерство и глубокое понимание произведений Булгакова сделают представление поистине уникальным. Это моноспектакль — неординарный, неожиданный и долгожданный, который обязательно оставит след в сердцах зрителей.

Не упустите возможность окунуться в мир Булгакова и узнать больше о его жизни и творчестве. Это событие станет важной частью театральной жизни города!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
17:00 от 600 ₽

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