Михаил Башаков и Башаков Band

Концерт Михаила Башакова и Башаков Band в клубе «Magnus Locus»

В музыкальном клубе «Magnus Locus» пройдет незабываемый концерт Михаила Башакова и его группы Башаков Band. Михаил Башаков — автор-исполнитель с берегов Невы, чьи песни знакомы множеству радиослушателей.

Выступления Михаила в формате сольного акустического акустики, творческих дуэтов и электрической группы привлекают внимание и завораживают зрителей. Концерт станет настоящим праздником для поклонников самобытной музыки и тонких лирических наблюдений.

Творчество Михаила Башакова отличается уникальным звучанием, глубокими текстами и захватывающим артистизмом. Его песни поражают легкостью и множеством значений, сочетая философскую глубину с тонкой иронией. Артист также обладает потрясающей энергетикой, которую щедро передает зрителям.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться живыми выступлениями талантливого исполнителя!