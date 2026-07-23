Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Михаил Башаков и Башаков Band
Билеты от 0₽
Киноафиша Михаил Башаков и Башаков Band

Михаил Башаков и Башаков Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт Михаила Башакова и Башаков Band в клубе «Magnus Locus»

В музыкальном клубе «Magnus Locus» пройдет незабываемый концерт Михаила Башакова и его группы Башаков Band. Михаил Башаков — автор-исполнитель с берегов Невы, чьи песни знакомы множеству радиослушателей.

Выступления Михаила в формате сольного акустического акустики, творческих дуэтов и электрической группы привлекают внимание и завораживают зрителей. Концерт станет настоящим праздником для поклонников самобытной музыки и тонких лирических наблюдений.

Творчество Михаила Башакова отличается уникальным звучанием, глубокими текстами и захватывающим артистизмом. Его песни поражают легкостью и множеством значений, сочетая философскую глубину с тонкой иронией. Артист также обладает потрясающей энергетикой, которую щедро передает зрителям.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться живыми выступлениями талантливого исполнителя!

Купить билет на концерт Михаил Башаков и Башаков Band

Помощь с билетами
Октябрь
6 октября вторник
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

В ближайшие дни

Елисейские поля. Огни Парижа
6+
Шансон

Елисейские поля. Огни Парижа

10 сентября в 20:00 Jam Club
от 2500 ₽
Герман Грач
18+
Поп

Герман Грач

19 сентября в 19:00 Magnus Locus
Билеты
Бах, Циммер и «Кармина Бурана». Старинный орган в соборе при свечах
6+
Классическая музыка

Бах, Циммер и «Кармина Бурана». Старинный орган в соборе при свечах

4 сентября в 18:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше