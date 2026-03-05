Оповещения от Киноафиши
Мифы
Киноафиша Мифы

Спектакль Мифы

Постановка
Красноярский театр кукол 12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Мифы» по мотивам поэмы Овидия в Красноярском театре кукол

Спектакль «Мифы» перенесет зрителей в мир древнегреческих легенд и сказаний. С постановкой выступает Красноярский театр кукол, который смело сочетает элементы театра, музыки и кукольного искусства.

Мифология в современном искусстве

Вы думаете, мифология – это что-то древнее, покрывшееся пылью веков? На самом деле, она продолжает оказывать мощное влияние на современное искусство. Литература, драматургия, архитектура и живопись активно черпают вдохновение из мифов. Например, всем известный трёхголовый пес из «Гарри Поттера» — это отсылка к древнегреческому мифу о Цербере. А выражение «посетила муза» упоминает древнегреческих богинь, которые вдохновляли творцов.

О чем спектакль?

Спектакль вдохновлен поэмой Овидия «Метаморфозы», которая включает более 200 мифов о превращениях и трансформациях. В «Мифах» зрители смогут увидеть яркие интерпретации легенд, начиная от сотворения мира и заканчивая полетом Икара. В этом волшебном представлении ключевую роль сыграют мойры — богини судьбы, которые свяжут все элементы сюжета.

Кому стоит увидеть спектакль?

Это мероприятие будет интересным любителям театра, музыки и кукольного искусства, а также тем, кто ищет новые эмоциональные переживания и вдохновение в историях из мифологии.

Март
5 марта четверг
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽

Фотографии

Мифы Мифы Мифы Мифы

