Концерт группы «Мифы» в клубе Jagger

Группа «Мифы» — одно из уникальных явлений рок-сцены Ленинграда-Петербурга. В ноябре 2024 года она отметит свое 57-летие, что делает ее одной из самых долгоживущих групп в России. В начале своего пути «Мифы» исполняли хиты британского бита и рок-н-ролла, но со временем их репертуар стал состоять исключительно из оригинальных произведений, что и принесло им любовь и признательность публики.

Музыкальный стиль и влияние

Немецкая пресса назвала «Мифов» русскими «Роллинг Стоунз» после гастролей в Германии в начале 90-х. Сегодня группа играет в стиле ритм-энд-блюз, соединяющем традиции блюза, джаза и инструментально-танцевальной музыки. Каждое их выступление наполнено мощной положительной энергетикой, что делает концерты привлекательными для зрителей всех возрастов.

Значимые события

В 2011 году группа выступила на концерте в честь 30-летия Петербургского рок-клуба, где играла наряду с такими легендами, как «Пикник», «Алиса», «Телевизор» и Юрий Шевчук.

Информация о концерте

Сбор гостей начнется в 18:00, а начало концерта — в 19:00. Не упустите возможность насладиться живым звучанием одной из самых знаковых групп России!