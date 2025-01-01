Меню
Мифы. Сегодня
Киноафиша Мифы. Сегодня

Спектакль Мифы. Сегодня

Постановка
Театральное пространство свободы 16+
Режиссер Илья Селиверстов, Арсений Ашмарин
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Современные мифы: новые истории о древних героях

Как часто вы задумываетесь о мифах Древней Греции? Что вы помните о них? 12 подвигов Геракла, миф о Сизифе или похождения Зевса? Древние греки воспринимали эти истории как реальность или же как простые сказки? Почему многие авторы переписывали мифы, добавляя свои трактовки? Эти вопросы вдохновили нас на эксперимент.

Артисты Театрального Пространства Свободы представляют уникальную версию греческих мифов, адаптированных к современным условиям. В новых интерпретациях знакомые герои сталкиваются с актуальными проблемами нашего времени, что придаёт классическим сюжетам свежий и неожиданный взгляд.

Что вас ждет на спектакле?

В этом спектакле вы увидите, как древние легенды оживают на сцене. Зрители станут свидетелями того, как Геракл решает не только физические, но и моральные задачи, а Сизиф сталкивается с современными вызовами, которые ставит перед ним жизнь. Каждый персонаж получит новые черты, отражающие реалии сегодняшнего дня.

Интересные факты

  • Театральное Пространство Свободы давно зарекомендовало себя как площадка для экспериментов с классическим репертуаром.
  • Спектакль будет обогащён современными визуальными эффектами и музыкой, что создаст уникальную атмосферу.
  • Постановка содержит элементы интерактива, что позволит зрителям стать частью происходящего на сцене.

Не упустите возможность увидеть, как древние мифы могут звучать в современном контексте. Мы ждем вас на этом захватывающем спектакле!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 6 сентября
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Мифы. Сегодня Мифы. Сегодня Мифы. Сегодня

