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Мифы о звездном небе
Киноафиша Мифы о звездном небе

Мифы о звездном небе

12+
Возраст 12+

О выставке

Загадочные мифы о звёздном небе в Нижегородском планетарии

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает вас на увлекательный сеанс «Мифы о звёздном небе». Это уникальная возможность познакомиться с небесными историями, которые восхищали людей на протяжении тысячелетий.

Каждую ночь, глядя на звёзды, наши предки соединяли их в созвездия, создавая удивительные образы и мифы. На этом сеансе вы услышите захватывающие истории о таких созвездиях, как Большая и Малая Медведицы, Волопас, Кассиопея, Андромеда, Пегас и Орион. Узнаете, как каждая из этих групп звёзд связана с мифологией и культурой прошлого.

С помощью оптико-механического проектора звёздного неба вы не только насладитесь великолепными созвездиями, но и научитесь ориентироваться в их великолепии. Вы сможете увидеть, какое созвездие образуется из определённой группы звёзд, а также узнать, какие из них можно наблюдать на небе над нашим городом.

Обратите внимание, что дети до 12 лет могут посещать залы планетария только в сопровождении взрослого.

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
20 августа четверг
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
27 августа четверг
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
17 сентября четверг
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
15 октября четверг
19:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20

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16 августа в 12:00 Парк чудес «Галилео»
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