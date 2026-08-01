Загадочные мифы о звёздном небе в Нижегородском планетарии

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает вас на увлекательный сеанс «Мифы о звёздном небе». Это уникальная возможность познакомиться с небесными историями, которые восхищали людей на протяжении тысячелетий.

Каждую ночь, глядя на звёзды, наши предки соединяли их в созвездия, создавая удивительные образы и мифы. На этом сеансе вы услышите захватывающие истории о таких созвездиях, как Большая и Малая Медведицы, Волопас, Кассиопея, Андромеда, Пегас и Орион. Узнаете, как каждая из этих групп звёзд связана с мифологией и культурой прошлого.

С помощью оптико-механического проектора звёздного неба вы не только насладитесь великолепными созвездиями, но и научитесь ориентироваться в их великолепии. Вы сможете увидеть, какое созвездие образуется из определённой группы звёзд, а также узнать, какие из них можно наблюдать на небе над нашим городом.

Обратите внимание, что дети до 12 лет могут посещать залы планетария только в сопровождении взрослого.