Экскурсия по мифам и легендам Казани

Театр имени Галиаскара Камала приглашает на уникальную экскурсию с гидом-филологом, которая поможет вам вновь открыть мифы и сказки Казани. Прогулка включает самые известные достопримечательности города, такие как озеро Кабан, памятник Шурале и сквер имени Г. Тукая.

Что вас ждет?

Озеро Кабан

Памятник Шурале

Сквер им. Г. Тукая

Пешеходная улица Баумана

Часы влюбленных

Памятник-фонтан Су-Анасы

Аптека Бренинга

Старинный ресторан

Карета Екатерины II

Змей Зилант

Памятник Коту Казанскому

Условия экскурсии

Ваш проводник — опытный гид-филолог с 10-летним стажем. Прогулка, которая продлится полтора часа, подходит для разных возрастов, включая подростков и детей. На экскурсии вас ждут графические материалы, которые помогут глубже понять как современную, так и древнюю Казань.

Важно знать:

Индивидуальная экскурсия рассчитана на 1-4 человека. Доплата за каждого дополнительного участника составляет 850 рублей.

Прогулка завершится у памятника Коту Казанскому.

Чтобы зарегистрироваться на экскурсию, свяжитесь с организаторами после покупки билета.

Регистрация доступна с 10:00 до 18:00. Мы сообщим дополнительную информацию по месту встречи и контактные данные гида для связи.