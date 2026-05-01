Театр имени Галиаскара Камала приглашает на уникальную экскурсию с гидом-филологом, которая поможет вам вновь открыть мифы и сказки Казани. Прогулка включает самые известные достопримечательности города, такие как озеро Кабан, памятник Шурале и сквер имени Г. Тукая.
Ваш проводник — опытный гид-филолог с 10-летним стажем. Прогулка, которая продлится полтора часа, подходит для разных возрастов, включая подростков и детей. На экскурсии вас ждут графические материалы, которые помогут глубже понять как современную, так и древнюю Казань.
Регистрация доступна с 10:00 до 18:00. Мы сообщим дополнительную информацию по месту встречи и контактные данные гида для связи.