Мифы Древней Греции
Киноафиша Мифы Древней Греции

Спектакль Мифы Древней Греции

Постановка
Буфф 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Детский музыкальный спекталь в Театре «Буфф»

В Театре «Буфф» в Санкт-Петербурге пройдет захватывающий спектакль, посвященный мифам Древней Греции. На сцене оживут обитатели Олимпа, которые станут добрыми друзьями для юных зрителей.

Мифы Древней Греции играют важную роль в воспитании образованных и талантливых людей. Великие умы, от Суворова до Пушкина и от Чайковского до Рахманинова, черпали вдохновение из этих рассказов. В спектакле зрители услышат имена Афины, Посейдона, Зевса, Геры и Одиссея.

Смысл и игра

Если вы хотите приобщить своего ребенка к истокам мировой культуры в игровой форме, приходите на спектакль «Мифы Древней Греции для больших и маленьких». Эти мифы, хоть и родились несколько тысячелетий назад, продолжают оставаться актуальными и интересными для детей.

Образование через игру

«Зачем современным детям эти мифы?» – возможно, вы задаетесь этим вопросом. Однако именно на этих историях воспитывались самые талантливые личности нашей цивилизации. Благодаря этому спектаклю ваш ребенок сможет увидеть в именах мифических героев не просто персонажей, а старых знакомых, вызывающих улыбку и интерес.

Присоединяйтесь к нам, и мы сделаем так, чтобы ваш вечер стал не только увлекательным, но и познавательным!

 

Купить билет на спектакль Мифы Древней Греции

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
8 марта воскресенье
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1500 ₽
14:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1500 ₽
21 марта суббота
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1500 ₽
14:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1500 ₽
2 апреля четверг
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1500 ₽
5 апреля воскресенье
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1500 ₽

Фотографии

Мифы Древней Греции Мифы Древней Греции Мифы Древней Греции Мифы Древней Греции Мифы Древней Греции Мифы Древней Греции Мифы Древней Греции Мифы Древней Греции Мифы Древней Греции Мифы Древней Греции

