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Миф о Светлане
Киноафиша Миф о Светлане

Спектакль Миф о Светлане

Постановка
Небольшой драматический театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Миф о Светлане в Небольшом драматическом театре

«Миф о Светлане» — это спектакль, который с помощью сюрреалистических фантазий раскрывает глубокие и обыденные проблемы человеческих отношений. В постановке, основанной на одноименном произведении, рассказывается о красивой и умной Светлане, чья личная жизнь не складывается, и о её матери, которая не может отпустить дочь. Эти темы, старые как мир, но не утратившие актуальности, раскрываются через конфликт двух женщин, которые, несмотря на свою схожесть и любовь, оказываются застрявшими в порочном круге созависимости.

Основные темы спектакля

В спектакле рассматриваются сложные и болезненные отношения двух близких людей, смешивающихся с абьюзивными элементами. Режиссер Мария Скачкова с особым вниманием подходит к исследованию динамики любви и ненависти, заботы и пренебрежения. Персонажи – мать и дочь – качаются на «качелях» этих эмоций, и зритель оказывается в их центре, переживая каждый момент от сопереживания одной героине до другой.

Мужские персонажи спектакля играют на фоне женщин как карикатурные фигуры: неудавшиеся женихи, жалкие ухажёры и неверные мужья. Однако в рамках мифологического сюжета они лишь служат фоном, не являясь главными виновниками бед героинь. Это добавляет слою дополнительную глубину, делая их не просто фигурами для осмеяния, но частью более сложной и многослойной истории.

Особенности постановки

Постановка «Миф о Светлане» — событие вдвойне знаковое для Небольшого драматического театра. Во-первых, это современная драматургия, редко представленная в театре Эренбурга. Во-вторых, режиссером спектакля является Мария Скачкова, выпускница курса Льва Эренбурга в РГИСИ, что делает эту работу особенно свежей и интересной.

Актёрский состав

В спектакле играют представители двух актёрских поколений: Мария Семёнова, Нина Малышева и Дмитрий Честнов. Художественный руководитель постановки — Лев Эренбург. Их совместная работа обещает создать уникальную атмосферу и привести зрителей к осмыслению сложных человеческих и семейных отношений.

«Миф о Светлане» — это не просто спектакль, а глубокое погружение в мир мифов, реальности и фантасмагории, в котором каждый зритель сможет найти свою собственную интерпретацию происходящего.

Режиссер
Мария Скачкова
В ролях
Мария Семенова
Нина Малышева
Дмитрий Честнов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Миф о Светлане Миф о Светлане Миф о Светлане Миф о Светлане

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