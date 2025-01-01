Спектакль Миф о Прометее. Перформанс-размышление

Прометей 21 века: технология, свобода и выбор

Новая работа от команды «Лаборатории новых медиа» переосмысляет античный миф о Прометее через призму современного технологического мира. Если Прометей когда-то подарил людям огонь — символ знания и прогресса, то сегодня его роль берут на себя технологии, обещая человечеству невиданные возможности.

Вопросы, которые заставят задуматься

Перформанс предлагает задуматься над важными вопросами: каковы последствия полной зависимости от технологий? Кому принадлежит ответственность в мире, управляемом технологиями? Может ли человек отказаться от удобства ради свободы?

Интерактивный опыт

В процессе перформанса каждый выбор зрителей формирует уникальное развитие. Герой может остаться в мире технологий или найти силу в самостоятельном принятии решений. Этот интерактивный элемент делает каждую постановку уникальной, отражая разнообразие и сложность современного мира.

Авторы проекта

Работу создают талантливые авторы: Серафима Томошевская, Ольга Шабатура, Антон Шанихин и Анастасия Брюханова (Anastasia Blur). Их эксперименты с формой и содержанием обеспечивают зрителю глубокий театральный опыт.

Не упустите возможность соприкоснуться с актуальными темами и задать себе важные вопросы о нашем будущем в мире технологий.