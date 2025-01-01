Michael Kistanov. Большой концерт ко дню рождения

Большой концерт ко дню рождения Михаила Кистанова в Ритм-Блюз Кафе

В субботу, 6 сентября, в Ритм-Блюз Кафе состоится незабываемая вечеринка в честь дня рождения Михаила Кистанова. Этот концерт обещает быть настоящим музыкальным событием с участием специальных гостей и премьерами новых песен. Не упустите возможность стать частью этого яркого мероприятия!

О Михаиле Кистанове

Михаил Кистанов – это не просто музыкант, а настоящая икона музыкальной сцены. Он является музыкальным продюсером, сингер-сонграйтером и уникальным гитаристом, который смело сочетает различные музыкальные стили. Начав свой путь с традиционного блюза, Михаил впитал в своё творчество лучшие элементы мировой музыкальной культуры.

Творческий путь

За плечами Михаила огромный опыт работы с разноплановыми артистами на независимом лэйбле “Z’Ugar Records”. Он выпустил несколько сольных альбомов, множество синглов и релизов в составе своего самого известного проекта “Fabulous Human Being”. В 2022 году Михаил стал официальным артистом крупного гитарного производителя “Crafter”.

Состав группы

На концерте Михаила Кистанова выступит его основной состав:

Михаил Кистанов – гитара, вокал

– гитара, вокал Лена Шери – клавишные, вокал

– клавишные, вокал Даниил Буянов – гитара, губная гармоника

– гитара, губная гармоника Олег Шарафединов – бас

– бас Леонид Хайкин – барабаны

Не пропустите возможность насладиться живой музыкой и уникальной атмосферой, которую создаст Михаил Кистанов и его команда. Ждем вас на концерте!