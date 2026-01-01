Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды»
Michael Kistanov & Co. Things Are Changing Again
18+
О концерте

Михаил Кистанов и лучшие музыканты выступят в Rhythm & Blues Cafe

В Rhythm & Blues Cafe состоится концерт Михаила Кистанова с музыкантами высшего класса. В программе вечера — песни с альбома Things Are Changing Again и классические рок-хиты. Михаил Кистанов — признанный музыкальный продюсер, сингер-сонграйтер и талантливый гитарист, который смело экспериментирует с различными музыкальными стилями.

Исполнители

Исполнив основную часть программы, Михаил будет выступать в составе коллектива:

  • Михаил Кистанов — гитара, вокал
  • Лена Шери — клавишные, вокал
  • Даниил Буянов — гитара, губная гармоника
  • Олег Шарафединов — бас
  • Леонид Хайкин — барабаны

О Михаиле Кистанова

Михаил стал известен благодаря своему разнообразному музыкальному опыту. Он начинал с традиционного блюза, а затем синтетизировал множество стилей, вдохновляясь лучшими мировыми произведениями. На его счету множество сольных альбомов и синглов, а также участия в проекте Fabulous Human Being.

В минувшем году Михаил подписал контракт с крупным производителем гитар Crafter, что стало ещё одной вехой в его карьере. Концерт обязательно понравится любителям рок-музыки и тем, кто ценит смелые эксперименты в музыке.

Источник: rhythm-blues-cafe.ru

Июнь
26 июня пятница
19:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽

