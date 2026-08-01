Michael Jackson Tribute / Dani Yard Orchestra

Концерт-трибьют Майклу Джексону в Ритм Блюз Кафе

В «Ритм Блюз Кафе» в Москве выступит Dani Yard Orchestra с уникальным концерт-трибьютом, посвященным легенде поп-музыки — Майклу Джексону. Этот выдающийся американский певец и танцор получил всемирную известность благодаря таким бессмертным композitions, как «Billie Jean», «Thriller», «Beat It» и «Smooth Criminal».

Программа вечера подарит зрителям возможность насладиться узнаваемыми хитами в оригинальной оркестровой аранжировке. Концерт станет настоящим событием для всех поклонников неповторимого творчества Джексона.

Dani Yard Orchestra предложит не просто знакомые мелодии, а своеобразную машину времени, которая вернет слушателей в эпоху поп-короля, но с дерзким и свежим звучанием. Безусловно, это возможность услышать перебранные хиты Майкла в авторских джазовых аранжировках, которые оживят знакомые мотивы и подарят новые эмоции.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального явления и насладиться великолепием музыки, созданной в честь одного из величайших артистов всех времен.