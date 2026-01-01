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Mia Boyka
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Mia Boyka

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О концерте

Концерт Mia Boyka в Волгограде

Не упустите возможность стать частью музыкального события, которое несомненно станет яркой вехой в культурной жизни Волгограда. На сцене выступит Mia Boyka — талантливая певица, телеведущая и актриса, завоевавшая сердца миллионов. Ее песни не раз занимали первые строчки топ-чартов, а сама она стала известной лицом на российской музыкальной сцене.

Мусикальный успех

Mia родом из небольшой деревни, где впервые проявила свои музыкальные таланты. Сегодня она — одна из самых прослушиваемых исполнительниц в России по данным Я.Музыка на 2026 год. Ее треки находятся на вершинах музыкальных чартов, а недавний релиз «Экспонат» в эту же десятку мирового чарта Genius.

Погружение в атмосферу

Концерт Mia Boyka обещает быть живым и энергичным, сочетая в себе яркие музыкальные номера и запоминающиеся хиты. Не упустите шанс насладиться атмосферой зрелища, где каждый гость сможет почувствовать связь с творчеством Mia.

Подготовьтесь к вечеру, полному музыки и вдохновения, который надолго останется в вашей памяти. Следите за новостями, чтобы не пропустить детали мероприятия!

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В других городах
Ноябрь
5 ноября четверг
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7

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