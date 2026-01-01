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Mia Boyka
Киноафиша Mia Boyka

Mia Boyka

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О концерте

Сольный концерт Mia Boyka в Красноярске

Mia Boyka — талантливая певица, телеведущая, актриса и общественный деятель, готовит для своих поклонников большой сольный концерт в Красноярске. Многие её песни занимали верхние строчки музыкальных чартов страны, что подтверждает её статус одного из ведущих артистов российской сцены.

Зародившись в обычной деревне, Mia Boyka сделала стремительную карьеру в шоу-бизнесе. Она была удостоена чести попасть в рейтинг Forbes «30 до 30», что свидетельствует о её впечатляющих достижениях в молодом возрасте. Более того, по данным сервиса Я.Музыка, Mia стала самой прослушиваемой исполнительницей в России в 2026 году.

Её свежий релиз «Экспонат» уверенно вошёл в десятку мирового чарта Genius. Это событие ещё раз подчеркивает талант и креативность Mia Boyka. Не упустите возможность стать частью музыкального события, которое вдохновляет и радует!

Исполнители
Бойка М

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В других городах
Сентябрь
29 сентября вторник
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2

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