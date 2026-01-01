Сольный концерт Mia Boyka в Красноярске

Mia Boyka — талантливая певица, телеведущая, актриса и общественный деятель, готовит для своих поклонников большой сольный концерт в Красноярске. Многие её песни занимали верхние строчки музыкальных чартов страны, что подтверждает её статус одного из ведущих артистов российской сцены.

Зародившись в обычной деревне, Mia Boyka сделала стремительную карьеру в шоу-бизнесе. Она была удостоена чести попасть в рейтинг Forbes «30 до 30», что свидетельствует о её впечатляющих достижениях в молодом возрасте. Более того, по данным сервиса Я.Музыка, Mia стала самой прослушиваемой исполнительницей в России в 2026 году.

Её свежий релиз «Экспонат» уверенно вошёл в десятку мирового чарта Genius. Это событие ещё раз подчеркивает талант и креативность Mia Boyka. Не упустите возможность стать частью музыкального события, которое вдохновляет и радует!