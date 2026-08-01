Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Mia Boyka / Миа Бойка
Киноафиша Mia Boyka / Миа Бойка

Mia Boyka / Миа Бойка

6+
Возраст 6+

О концерте

Грандиозный концерт Миа Бойка под открытым небом

Приготовьтесь к незабываемому шоу! Миа Бойка, одна из самых ярких артисток современной сцены, приглашает вас на свой грандиозный концерт. В этом вечере вас ждут любимые хиты, которые знает наизусть вся страна, а также свежие треки, которые заставят танцевать до утра.

Особую атмосферу мероприятию придаст амфитеатр парка «Краснодар», признанная одна из самых красивых концертных площадок под открытым небом. Здесь музыка, свет и летний вечер в сочетании с энергией тысяч зрителей создают уникальное настроение, которое невозможно почувствовать в закрытом зале.

Танцевальный праздник

Для поклонников танцев будет организован специальный танцпол, где можно будет петь любимые песни вместе с артисткой и чувствовать себя частью большого музыкального шоу. Это будет вечер, наполненный драйвом, позитивом и искренними эмоциями.

Не упустите шанс!

Пригласите друзей, семью или любимого человека — каждый найдет что-то свое в этом феерическом событии. Не пропустите возможность стать частью этой музыкальной феерии!

Купить билет на концерт Mia Boyka / Миа Бойка

Помощь с билетами
В других городах
Август
23 августа воскресенье
19:00
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
от 2500 ₽
24 августа понедельник
19:30
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Гурам Амарян. Базар
18+
Юмор

Гурам Амарян. Базар

9 октября в 20:00 КСК «Экспресс»
от 1600 ₽
Dёrty Dzen
6+
Джаз Рок

Dёrty Dzen

22 августа в 18:00 Эссе
от 1500 ₽
Romantic Italian Tenors с симфоническим оркестром
6+
Классическая музыка

Romantic Italian Tenors с симфоническим оркестром

21 сентября в 19:00 Конгресс-холл ДГТУ
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше