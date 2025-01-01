Спектакль Ми-Ми-Мишки. Кристалл дружбы

Приглашаем вас на незабываемую встречу с любимыми героями в спектакле «Ми-Ми-Мишки»! В этой новой истории мы отправимся в приключение, полное дружбы и ярких эмоций, вместе с нашими храбрыми друзьями.
Главные герои отправятся на поиски магического кристалла в затерянный город. Поход будет полон трудностей и испытаний, но крепкая дружба покажет, что самое ценное иногда находится совсем рядом.
Сюжет понятен и интересен детям. Красочные костюмы, яркие декорации и волшебные эффекты на сцене позволят маленьким зрителям по-настоящему погрузиться в мир сказки.
Зрители станут активными участниками шоу вместе с Кешей, Тучкой и их замечательными друзьями Лисичкой, Валей, Саней и Соней. Вас ждут интерактивные игры, море шуток и смеха!
Мы будем петь, танцевать и веселиться, получая незабываемые эмоции под мелодии из любимого мультфильма.
Спектакль «Ми-Ми-Мишки» — идеальный формат для первого выхода малышей в театр! Дети до трех лет могут посещать спектакль бесплатно в сопровождении взрослого с билетом и без предоставления отдельного места (при себе необходимо иметь свидетельство о рождении).
Превратите свой отдых в увлекательное приключение и подарите вашему ребёнку радость встречи с любимыми персонажами!