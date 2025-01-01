Меню
Ми-Ми-Мишки. Кристалл дружбы
Киноафиша Ми-Ми-Мишки. Кристалл дружбы

Спектакль Ми-Ми-Мишки. Кристалл дружбы

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Ми-Ми-Мишки: захватывающее шоу для маленьких зрителей в Ростове

Приглашаем вас на незабываемую встречу с любимыми героями в спектакле «Ми-Ми-Мишки»! В этой новой истории мы отправимся в приключение, полное дружбы и ярких эмоций, вместе с нашими храбрыми друзьями.

Сюжет и атмосфера

Главные герои отправятся на поиски магического кристалла в затерянный город. Поход будет полон трудностей и испытаний, но крепкая дружба покажет, что самое ценное иногда находится совсем рядом.

Сюжет понятен и интересен детям. Красочные костюмы, яркие декорации и волшебные эффекты на сцене позволят маленьким зрителям по-настоящему погрузиться в мир сказки.

Интерактивное участие

Зрители станут активными участниками шоу вместе с Кешей, Тучкой и их замечательными друзьями Лисичкой, Валей, Саней и Соней. Вас ждут интерактивные игры, море шуток и смеха!

Мы будем петь, танцевать и веселиться, получая незабываемые эмоции под мелодии из любимого мультфильма.

Что ждет зрителей?

  • Ростовые куклы: Ми-Ми-Мишки — большие и живые персонажи, которых можно потрогать!
  • Волшебный экран: Огромный экран создает магическую атмосферу на сцене.
  • Феерические декорации: Красочные костюмы и уникальный реквизит делают историю еще более захватывающей!
  • Активное участие: Дети могут веселиться без ограничений!

Для самых маленьких

Спектакль «Ми-Ми-Мишки» — идеальный формат для первого выхода малышей в театр! Дети до трех лет могут посещать спектакль бесплатно в сопровождении взрослого с билетом и без предоставления отдельного места (при себе необходимо иметь свидетельство о рождении).

Превратите свой отдых в увлекательное приключение и подарите вашему ребёнку радость встречи с любимыми персонажами!

Расписание

