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Киноафиша М.И. Глинка. «Жизнь за царя»

Спектакль М.И. Глинка. «Жизнь за царя»

Постановка
Новосибирская консерватория им. Глинки 6+
Возраст 6+

О спектакле

Концерт «Жизнь за царя» — шедевр М.И. Глинки

Погружение в музыкальную эпоху

Новосибирская консерватория им. Глинки приглашает вас на уникальный концерт, посвящённый опере «Жизнь за царя» — величественному произведению Михаила Ивановича Глинки. Этот шедевр, написанный в 1836 году, стал знаковым событием в истории русской музыкальной культуры и представляет собой яркое сочетание народного музыкального духа и высокой художественной мысли.

Музыкальная программа

На концерте вы сможете насладиться красивыми мелодиями и захватывающей сюжетной линией оперы, которые погружают в атмосферу исторических событий и раскрывают важные темы чести, любви и патриотизма. Присоединяйтесь к нам, чтобы пережить эмоциональное и музыкальное путешествие, полное гармонии и вдохновения.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

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