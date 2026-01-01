Концерт «Жизнь за царя» — шедевр М.И. Глинки

Погружение в музыкальную эпоху

Новосибирская консерватория им. Глинки приглашает вас на уникальный концерт, посвящённый опере «Жизнь за царя» — величественному произведению Михаила Ивановича Глинки. Этот шедевр, написанный в 1836 году, стал знаковым событием в истории русской музыкальной культуры и представляет собой яркое сочетание народного музыкального духа и высокой художественной мысли.

Музыкальная программа

На концерте вы сможете насладиться красивыми мелодиями и захватывающей сюжетной линией оперы, которые погружают в атмосферу исторических событий и раскрывают важные темы чести, любви и патриотизма. Присоединяйтесь к нам, чтобы пережить эмоциональное и музыкальное путешествие, полное гармонии и вдохновения.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального праздника!