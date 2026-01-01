Танымал туындылары: «Шаршама», «Айналайын», «Қалай қылайын», «Үйге қайтам», «Біз туралы» т.б.
Мұхтар Ханзада - қазіргі қазақ эстрадасының «Ханзадасы». «Мәдениет саласының үздігі». Ол - өзінің әндерімен миллиондаған жүректерді жаулаған жарқын өнерпаз. Оның әндері жан-жақты тақырыптарды қамтиды. «Чемпион» әні 2024 жылы Парижде өткен Олимпиада ойындарында қазақ спортшыларының гимні болды. Болашақта да жаңа әндерімен халықтың көңілін баурап, әртүрлі маңызды тақырыптарды қозғап, өнер жолында өз қолтаңбасын қалдырғысы келеді.
