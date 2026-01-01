Спектакль Мәхәббәткә мәдхия / Ода любви / Юбилей. Радиф Гаташ

Поэтический вечер в честь Радифа Гаташа

Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева приглашает вас на литературный вечер, посвященный юбилею народного поэта Татарстана Радифа Гаташа.

В программе — поэтический спектакль с участием известных артистов театра: Разили Муллиной, Хафиза Хамматуллина, Ильдара Халикова, Ильяса Закирова, Нафиса Гайфуллина, Ильмира Кашапова и Диляры Зиннуровой. Также в вечере примут участие татарские поэты разных поколений, ученики юбиляра.

Поэзия любви, которую предлагает Гаташ, способна преодолеть время и оставаться в сердцах, горя чистым и страстным пламенем. Приглашаем вас насладиться стихами, которые будут звучать как симфония чувств и эмоций.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и оценить глубину произведений великого поэта.