Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM
Киноафиша Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM

Спектакль Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О спектакле

Эстрадно-джазовая комедия н сцене Театра Камала

В центре внимания — пара, работающая на радио. Он — ди-джей, она — звукорежиссер. Между ними вспыхивает любовь, но они долго не могут осознать свои чувства. Сюжет развивается на фоне стремительных диалогов и сцен, напоминающих стиль Тарантино, хотя и без характерного жестокого подтекста.

Другие герои

Помимо главной пары, другие персонажи также в поисках любви. Как именно они найдут счастье, следует увидеть зрителям. Спектактль обещает быть насыщенным и разнообразным.

Что можно ожидать?

Эта эстрадно-джазовая комедия от Ильгиза Зайниева рассчитана в первую очередь на молодежную аудиторию. В представлении вас ждут не только веселые песни и юмор, но и пародии, а также атмосфера, напоминающая о казанских улицах, уютных кафе и динамичных дискотеке. Спектакль заряжает энергией и позволяет зрителям взглянуть на привычные вещи с новой стороны.

Январь
Февраль
27 января вторник
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽
8 февраля воскресенье
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽

Фотографии

Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM

