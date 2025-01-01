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Мгновения
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Спектакль Мгновения

Постановка
Театр «Кот» 12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Вредный спектакль» - постановка для всей семьи о жизни каждого из нас

Помните свою первую любовь? А сессию в студенческие годы? Какое у вас самое раннее воспоминание? Если бы вам нужно было составить карту своей жизни, какие точки вы на ней отметили бы? Какие мгновения всплывают в вашей памяти?

Спектакль «Вредный спектакль» — это история о каждом из нас. Жизнь состоит из множества историй, и некоторые из них мы расскажем на сцене. Это постановка, основанная на реальных мгновениях из жизни актеров, режиссера, их друзей и родственников. Вы увидите интересные, забавные, а порой и немного грустные моменты из жизни, и то, как мы их воспринимаем.

Сюжет

Что произойдет, если мама уедет в отпуск, оставив с папой двух очаровательных и крайне непоседливых дочек? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем веселом спектакле, основанном на произведениях Григория Остера. На сцене вас ждут не только забавные приключения, но и песни, танцы, а также увлекательные сражения с драконом!

Для кого этот спектакль?

«Вредный спектакль» станет отличным выбором для детей и их родителей. Это не просто развлечение, но и полезный опыт, который поможет понять, как важно ценить каждое мгновение жизни.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который напомнит вам о лучших моментах детства и семейных ценностях!

Режиссер
Анастасия Проскурякова
В ролях
Наталия Капранчикова
Елена Анохина
Евгения Заварзина
Сергей Переславцев
Илья Подопросветов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 24 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
15:00 от 1200 ₽

Фотографии

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