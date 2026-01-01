Мгновения вечности

Камерный вечер классической музыки в филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии выступит Filarmonica-квартет, который представит слушателям шедевры классической музыки. В программе вечера — два выдающихся произведения: струнный квартет № 1 Ре мажор, op. 11 Петра Ильича Чайковского и струнный квартет № 8 до минор, op. 110 Дмитрия Шостаковича.

Программа концерта

Чайковский. Струнный квартет № 1 Ре мажор, op. 11

Шостакович. Струнный квартет № 8 до минор, op. 110

Ведущая концерта

Ведущей вечера станет Марина Якушевич, известный лектор и музыковед, которая поделится интересными аспектами творчества композиторов.

Концерт обещает стать отличным событием для любителей камерной музыки и поклонников классического репертуара. Не упустите возможность насладиться живым исполнением великих произведений!