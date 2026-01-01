Спектакль Мгновения, ожидание и любовь Микаэла Таривердиева

Меню
Мгновения, ожидание и любовь Микаэла Таривердиева
12+
Продолжительность 120 минут
О спектакле

Музыка Михаила Таривердиева в концерте для ценителей искусства

Приглашаем вас на уникальное концертное выступление Михаила Таривердиева, посвященное его знаменитой музыке к фильмам и спектаклям. Это событие обещает стать значимым для всех любителей классической музыки.

Программа концерта

Концерт состоит из двух отделений:

  • Первое отделение:

    М. Таривердиев. «Ожидание», моноопера по поэме Р.И. Рождественского «Ожидание. Монолог женщины» (1985).

  • Второе отделение:

    М. Таривердиев (1931-1996). «Снег над Ленинградом» из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром» (1975).

    М. Таривердиев, ст. Н.Н. Добронравова (1928-2023) «Маленький принц» из к/ф «Пассажир с «Экватора» (1968).

    М. Таривердиев, ст. Р. И. Рождественского (1932-1994). «Песня о далекой Родине» из к/ф «Семнадцать мгновений весны» (1973).

    М. Таривердиев, ст. Р. И. Рождественского (1932-1994). «Мгновения» из к/ф «Семнадцать мгновений весны» (1973).

    М. Таривердиев. Хабанера из к/ф «Медный ангел» (1984).

    М. Таривердиев. «Дорога» из к/ф «Семнадцать мгновений весны» (1973).

    М. Таривердиев, ст. А.А. Вознесенского (1933-2010). «Не возвращайтесь к былым возлюбленным» из к/ф «Старомодная комедия» (1978).

    М. Таривердиев. «Встреча в кафе» из к/ф «Семнадцать мгновений весны» (1973).

    М. Таривердиев. «Сонеты Шекспира», пер. С.Я. Маршака (1982):

    • «Мешать соединению двух сердец»
    • «Любовь слепа»
    • «Сонет о любви»

    М. Таривердиев «Отражение тишины» — музыка из к/ф «Ольга Сергеевна» (1975):

    • «Воспоминания»
    • «Память»
    • «Не исчезай»

Исполнители концерта

В концерте участвуют:

  • Нижегородский русский народный оркестр им. В.А. Кузнецова, лауреат международного конкурса им. Г. Шендерева, лауреат премии г. Нижнего Новгорода.
  • Главный дирижер — Борис Схиртладзе, лауреат международного и всероссийского конкурсов.

Концерт — это редкая возможность насладиться музыкальным наследием Михаила Таривердиева в исполнении выдающихся артистов. Это незабываемое событие для всех, кто ценит высокое искусство и стремится прикоснуться к культуре.

Место проведения: Концертный Пакгауз.

