Спектакль Мгновения, ожидание и любовь Микаэла Таривердиева

Приглашаем вас на уникальное концертное выступление Михаила Таривердиева, посвященное его знаменитой музыке к фильмам и спектаклям. Это событие обещает стать значимым для всех любителей классической музыки.
Концерт состоит из двух отделений:
М. Таривердиев. «Ожидание», моноопера по поэме Р.И. Рождественского «Ожидание. Монолог женщины» (1985).
М. Таривердиев (1931-1996). «Снег над Ленинградом» из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром» (1975).
М. Таривердиев, ст. Н.Н. Добронравова (1928-2023) «Маленький принц» из к/ф «Пассажир с «Экватора» (1968).
М. Таривердиев, ст. Р. И. Рождественского (1932-1994). «Песня о далекой Родине» из к/ф «Семнадцать мгновений весны» (1973).
М. Таривердиев, ст. Р. И. Рождественского (1932-1994). «Мгновения» из к/ф «Семнадцать мгновений весны» (1973).
М. Таривердиев. Хабанера из к/ф «Медный ангел» (1984).
М. Таривердиев. «Дорога» из к/ф «Семнадцать мгновений весны» (1973).
М. Таривердиев, ст. А.А. Вознесенского (1933-2010). «Не возвращайтесь к былым возлюбленным» из к/ф «Старомодная комедия» (1978).
М. Таривердиев. «Встреча в кафе» из к/ф «Семнадцать мгновений весны» (1973).
М. Таривердиев. «Сонеты Шекспира», пер. С.Я. Маршака (1982):
М. Таривердиев «Отражение тишины» — музыка из к/ф «Ольга Сергеевна» (1975):
В концерте участвуют:
Концерт — это редкая возможность насладиться музыкальным наследием Михаила Таривердиева в исполнении выдающихся артистов. Это незабываемое событие для всех, кто ценит высокое искусство и стремится прикоснуться к культуре.
Место проведения: Концертный Пакгауз.