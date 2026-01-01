«Мгновение». Иллюзионный интерактивный спектакль
Спектакль «Мгновение». Иллюзионный интерактивный спектакль

Возраст 6+

О спектакле

Шоу Александра Магу в Санкт-Петербурге

В Молодёжном Досуговом Центре «Фестиваль» зрителей ждёт интерактивный иллюзионный спектакль Александра Магу. Это не просто набор фокусов, а глубокая театральная работа, исследующая время, внимание и человеческий выбор.

Что вас ожидает на спектакле?

  • Психологические эксперименты со зрителями
  • Масштабные сценические иллюзии
  • Элементы ментализма и гипноза
  • Философская драматургия
  • Интерактивное взаимодействие с залом

Об иллюзионисте

Александр Магу — международный иллюзионист с многолетним сценическим опытом, участник различных телевизионных проектов и фестивалей. Его творчество сочетает в себе как развлечение, так и глубокие размышления о жизни.

Кто сможет оценить спектакль?

Этот спектакль будет интересен взрослым зрителям, а также подросткам школьного возраста. Он расширяет горизонты восприятия и заставляет задуматься о важнейших аспектах жизни.

После просмотра вы сможете поразмышлять над прочитанным и, возможно, немного замедлиться, чтобы внимательнее прожить свою жизнь.

