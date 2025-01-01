Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
МГАСО, Филипп Копачевский, Фёдр Безносиков
Билеты от 300₽
Киноафиша МГАСО, Филипп Копачевский, Фёдр Безносиков

МГАСО, Филипп Копачевский, Фёдр Безносиков

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Филипп Копачевский и Симфонический Оркестр в Зарядье

В этот вечер на сцене Зала Зарядье прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром и хором Ферруччо Бузони — новаторского композитора и пианиста, которого трудно забыть. Спектакль станет частью празднования 160-летия со дня его рождения и позволит зрителям окунуться в мир музыкальных экспериментов и страстных споров.

Ферруччо Бузони: Музыка без границ

Ферруччо Бузони (1866–1924) — не только выдающийся пианист, но и дерзкий новатор, чьи выступления часто вызывали бурные обсуждения. Он стал знаковой фигурой начала XX века, вызывая как восторг, так и жёсткую критику. Некоторые сравнивали его с Ференцем Листом и Никколо Паганини, в то время как другие считали, что его интерпретации противоречат классическим канонам.

Производительность Бузони поражала, и многие профессиональные музыканты приходили на его концерты с нотами и карандашами в руках, пытаясь понять секреты его мастерства. Под его управлением рояль словно обретал новые звуковые грани, напоминая то валторну, то арфу, а то и совершенно вымышленные инструменты. Завистливые коллеги даже подозревали, что перед его выступлениями рояль проходит специальную подготовку.

Значимость Концерта для фортепиано с оркестром и хором

Концерт для фортепиано с оркестром и хором до мажор, BV 247, оп. 39 был впервые исполнен Бузони в Берлине в 1904 году. После премьеры, длившейся более часа, обсуждения продолжались даже в гардеробе: "Это должна быть Десятая симфония Бетховена", — делились эмоциями зрители. Концерт оставил не только впечатления, но и открыл новые горизонты в мире классической музыки.

Это уникальная возможность стать свидетелем исполнения одного из величайших произведений эпохи, ознаменовавшего переход к новым музыкальным традициям.

Участники концерта

Солировать на фортепиано будет талантливый пианист Филипп Копачевский, а дирижировать оркестром будет Фёдор Безносиков. Ожидайте не только исполнение музыки, но и погружение в атмосферу, наполненную энергией и творчеством эпохи Бузони.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 апреля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Александр Малинин
6+
Поп Эстрада
Александр Малинин
12 октября в 19:00 ЦДКЖ
от 2000 ₽
Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера
12+
Неоклассика
Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера
29 августа в 20:00 Особняк Прове
от 3800 ₽
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
18+
Фламенко
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
15 сентября в 20:30 Союз композиторов
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше