Филипп Копачевский и Симфонический Оркестр в Зарядье

В этот вечер на сцене Зала Зарядье прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром и хором Ферруччо Бузони — новаторского композитора и пианиста, которого трудно забыть. Спектакль станет частью празднования 160-летия со дня его рождения и позволит зрителям окунуться в мир музыкальных экспериментов и страстных споров.

Ферруччо Бузони: Музыка без границ

Ферруччо Бузони (1866–1924) — не только выдающийся пианист, но и дерзкий новатор, чьи выступления часто вызывали бурные обсуждения. Он стал знаковой фигурой начала XX века, вызывая как восторг, так и жёсткую критику. Некоторые сравнивали его с Ференцем Листом и Никколо Паганини, в то время как другие считали, что его интерпретации противоречат классическим канонам.

Производительность Бузони поражала, и многие профессиональные музыканты приходили на его концерты с нотами и карандашами в руках, пытаясь понять секреты его мастерства. Под его управлением рояль словно обретал новые звуковые грани, напоминая то валторну, то арфу, а то и совершенно вымышленные инструменты. Завистливые коллеги даже подозревали, что перед его выступлениями рояль проходит специальную подготовку.

Значимость Концерта для фортепиано с оркестром и хором

Концерт для фортепиано с оркестром и хором до мажор, BV 247, оп. 39 был впервые исполнен Бузони в Берлине в 1904 году. После премьеры, длившейся более часа, обсуждения продолжались даже в гардеробе: "Это должна быть Десятая симфония Бетховена", — делились эмоциями зрители. Концерт оставил не только впечатления, но и открыл новые горизонты в мире классической музыки.

Это уникальная возможность стать свидетелем исполнения одного из величайших произведений эпохи, ознаменовавшего переход к новым музыкальным традициям.

Участники концерта

Солировать на фортепиано будет талантливый пианист Филипп Копачевский, а дирижировать оркестром будет Фёдор Безносиков. Ожидайте не только исполнение музыки, но и погружение в атмосферу, наполненную энергией и творчеством эпохи Бузони.