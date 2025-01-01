Меню
Музыкальный вечер с квартетом «MEZZO» в ресторане «Музкафе»

Квартет, который завоевал сердца многих казахстанцев — и не только, приглашает вас на незабываемый концерт в уникальной обстановке ресторана «Музкафе». Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и атмосферы!

Филигранное исполнение и уникальное сочетание стилей

В программе — самые узнаваемые песни, исполненные в стильном сочетании классических и современных музыкальных направлений. Каждое выступление квартета «MEZZO» — это не просто концерт, а целая палитра эмоций и ярких музыкальных моментов.

Не упустите шанс стать частью этого события

Концерт пройдет в атмосферном ресторане «Музкафе», который славится своим уютом и прекрасной атмосферой. Это идеальное место, чтобы насладиться живой музыкой и провести вечер в компании приятных людей.

Приобретая билет, вы также можете зарезервировать место за столиком, чтобы максимально насладиться вечером. Не пропустите возможность прикоснуться к магии настоящей музыки!

21 декабря воскресенье
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 12000 ₽

