MEZZO в Гнесинке

Международный музыкальный фестиваль в Гнесинке

С 7 по 17 августа 2025 года в центре Москвы пройдет V Международный музыкальный фестиваль «GNESSIN AIR на Знаменке». Фестиваль обещает «11 дней музыки нон-стоп» с участием известных музыкантов России и зарубежья, разнообразных ансамблей и оркестров. В программе — классика, джаз, современная и старинная музыка.

Концерт с Олесей Петровой

Одним из ярких событий станет выступление солистки Михайловского театра Олесии Петровой (меццо-сопрано). Она исполнит ряд известных произведений, в том числе:

Н. Римский-Корсаков. Ария Любаши из оперы «Царская невеста»

А. Бородин. Каватина Кончаковны из оперы «Князь Игорь»

Р. Щедрин. Песня и частушки Варвары из оперы «Не только любовь»

К. Сен-Санс. Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила»

Ж. Бизе. Хабанера из оперы «Кармен»

Ж. Массне. Ария Шарлотты из оперы «Вертер»

П. Масканьи. Ария Сантуцци из оперы «Сельская честь»

Романсы Н. Римского-Корсакова, А. Рубинштейна, П. Чайковского, С. Рахманинова, В. Гаврилина и др.

Детали концерта

Концерт состоится 15 августа 2025 года в Органном зале с 19:00 до 21:00. Вход по билетам. Рекомендуемый возраст: 6+.

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в живом исполнении!