Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 2500₽
Киноафиша MEZZO в Гнесинке

MEZZO в Гнесинке

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Международный музыкальный фестиваль в Гнесинке

С 7 по 17 августа 2025 года в центре Москвы пройдет V Международный музыкальный фестиваль «GNESSIN AIR на Знаменке». Фестиваль обещает «11 дней музыки нон-стоп» с участием известных музыкантов России и зарубежья, разнообразных ансамблей и оркестров. В программе — классика, джаз, современная и старинная музыка.

Концерт с Олесей Петровой

Одним из ярких событий станет выступление солистки Михайловского театра Олесии Петровой (меццо-сопрано). Она исполнит ряд известных произведений, в том числе:

  • Н. Римский-Корсаков. Ария Любаши из оперы «Царская невеста»
  • А. Бородин. Каватина Кончаковны из оперы «Князь Игорь»
  • Р. Щедрин. Песня и частушки Варвары из оперы «Не только любовь»
  • К. Сен-Санс. Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила»
  • Ж. Бизе. Хабанера из оперы «Кармен»
  • Ж. Массне. Ария Шарлотты из оперы «Вертер»
  • П. Масканьи. Ария Сантуцци из оперы «Сельская честь»
  • Романсы Н. Римского-Корсакова, А. Рубинштейна, П. Чайковского, С. Рахманинова, В. Гаврилина и др.

Детали концерта

Концерт состоится 15 августа 2025 года в Органном зале с 19:00 до 21:00. Вход по билетам. Рекомендуемый возраст: 6+.

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в живом исполнении!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Колхозный панк на виолончелях: Magic Cellos Band
18+
Рок Панк
Колхозный панк на виолончелях: Magic Cellos Band
25 сентября в 20:30 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Игорь Саруханов и группа «Круг»
6+
Эстрада
Игорь Саруханов и группа «Круг»
25 сентября в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 1200 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
22 сентября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше