MEZZO в Гнесинке

С 7 по 17 августа 2025 года в центре Москвы пройдет V Международный музыкальный фестиваль «GNESSIN AIR на Знаменке». Фестиваль обещает «11 дней музыки нон-стоп» с участием известных музыкантов России и зарубежья, разнообразных ансамблей и оркестров. В программе — классика, джаз, современная и старинная музыка.
Одним из ярких событий станет выступление солистки Михайловского театра Олесии Петровой (меццо-сопрано). Она исполнит ряд известных произведений, в том числе:
Концерт состоится 15 августа 2025 года в Органном зале с 19:00 до 21:00. Вход по билетам. Рекомендуемый возраст: 6+.
Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в живом исполнении!