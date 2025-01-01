Меню
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

О концерте/спектакле

Концерт в честь Мстислава Ростроповича

В программе концерта, организованного Кубанским симфоническим оркестром, под руководством заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского, прозвучат произведения, выбранные для музыкального фестиваля, посвященного выдающемуся виолончелисту и дирижеру — народному артисту СССР Мстиславу Ростроповичу.

Интересные факты о Мстиславе Ростроповиче

Мстислав Ростропович (1927-2007) считается одним из величайших виолончелистов XX века. Его яркая карьера охватила более шести десятилетий, и он выступал с ведущими оркестрами мира. Ростропович не только оставил яркое наследие как музыкант, но и активно занимался защитой прав человека, что сделало его образ значительно более многогранным.

Постановщик и ведущая концерта

Концерт ведет Нина Магдалиц — член Союза композиторов и музыковедов России, заслуженный деятель искусств Краснодарского края. Ее глубокие знания о музыкальном наследии и умение передавать атмосферу концерта сделают это событие еще более запоминающимся.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в честь великого мастера. Ждем вас на концерте!

Расписание

В других городах

Краснодар, 15 февраля
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
12:00 от 500 ₽

