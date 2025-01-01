Юбилейный Международный фестиваль медиаискусства НУР в Казани

С 22 по 25 мая в Казани пройдет пятый — юбилейный! — Международный фестиваль медиаискусства НУР, организованный мультимедиа студией formate. Это уникальное событие соберет как всемирно известных, так и молодых медиахудожников, музыкантов и перформеров, которые познакомят зрителей с медиаискусством во всей его красе.

Открытие фестиваля

Фестиваль начнется 22 мая с аудиовизуального перформанса и официальной презентации программы. Это будет яркое событие, которое задаст тон всем последующим дням.

Инсталляции в городской среде

С 23 по 25 мая в Казани появятся яркие арт-объекты — инсталляции, созданные мастерами света и звука из разных уголков мира. В 2025 году планируется расширение фестиваля на более чем 10 локаций, которые создадут новую карту города, включая как знакомые, так и неизведанные пространства.

Образовательная программа

С 23 по 25 мая также пройдет общедоступная образовательная программа. В рамках нее состоятся лекции, дискуссии и artist talk с участием авторов инсталляций и экспертов в области медиаискусства. Подробности о программе будут анонсированы позже.

Ночь электронной музыки ТОН

24 мая гостей фестиваля ждет масштабная вечеринка — ночь электронной музыки ТОН. Это событие погрузит зрителей в атмосферу ночи благодаря экспериментальным выступлениям артистов разных жанров в режиме лайв и уникальному оформлению сцен.

Локации и билеты

Фестиваль охватит более 10 мест на карте Казани. Точные локации будут объявлены позже. Билеты на фестиваль обмениваются на индивидуальные браслеты в дни проведения события. В зависимости от вида билета, браслет можно получить, показав билет при входе на локации с инсталляциями или на музыкальную программу (ТОН). Браслет выдается единоразово и не подлежит снятию, срок его действия указан в билете. Вход на образовательную программу будет бесплатным.

Не упустите возможность стать частью Новой Уникальной Реальности! До встречи на фестивале НУР!