Спектакль Международный день танца

Концерт ансамбля танца «Улыбка»

Ансамбль танца «Улыбка», основанный в 1979 году, является одним из первых коллективов Детской филармонии. На протяжении более сорока лет он завоевал признание зрителей не только в Екатеринбурге и Свердловской области, но и за пределами России.

Международное признание

Коллектив выступал в таких странах, как Австрия, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Испания, Венгрия, Нидерланды, Чехия, Македония, Болгария, Израиль, Япония, Тунис, Египет, Индия, Китай, Казахстан, Украина и Беларусь. «Улыбка» по праву считается одним из лучших детских хореографических коллективов России, обладателем Гран-при и лауреатом многочисленных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Юные таланты

В концертном составе ансамбля участвуют 130 талантливых артистов в возрасте от 7 до 18 лет. Кроме того, более 300 детей от 4 до 7 лет занимаются в подготовительных группах, осваивая основы классического, русского и современного танца, а также акробатики. Многие выпускники ансамбля продолжают своё образование в ведущих учебных заведениях страны и успешно работают в известных хореографических коллективах России и Европы.

Разнообразный репертуар

Репертуар ансамбля «Улыбка» богат и разнообразен. В нём представлены игровые танцевальные номера, сюжетные постановки на основе народного танца и современной хореографии. Коллектив объединяет эти номера не только в яркие концертные программы, но и в захватывающие хореографические спектакли.

Не упустите возможность насладиться искусством танца и поддержать юных артистов на их пути к профессиональному сценическому мастерству!