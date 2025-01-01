Первый Международный фестиваль Московского цирка Никулина «Артист»

В цирке Никулина на Цветном бульваре пройдет I Международный фестиваль «Артист». Это грандиозное событие соберет талантливых артистов со всего мира: России, Китая, Эфиопии, а также стран Европы и Латинской Америки.

Уникальная программа циркового фестиваля

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть разнообразные номера с участием удивительных животных: дрессированных собак, тигров, морских львов и ярких попугаев. Программа обещает быть насыщенной и зрелищной, что позволит зрителям погрузиться в волшебный мир циркового искусства.

Открытие новых талантов

Фестиваль «Артист» ставит перед собой цель не только развлекать, но и открывать новые имена в мире цирка. Здесь будут представлены молодые и талантливые артисты, которые, возможно, станут звездами будущего. Как говорится, «когда говорят пушки, музы молчат». Мы же хотим, чтобы искусство цирка звучало громко и радостно, независимо от политической обстановки.

Условия для посетителей

Особое внимание уделено семьям с детьми. Ребенок до 6 лет может пройти со взрослым по одному билету и сидеть на коленях. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок имел отдельное место, можно приобрести полный билет.

Не упустите возможность стать частью этого уникального праздника циркового искусства! Билеты уже в продаже.