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Международный цирковой фестиваль «Артист»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Международный цирковой фестиваль «Артист»

Спектакль Международный цирковой фестиваль «Артист»

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Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Первый Международный фестиваль Московского цирка Никулина «Артист»

В цирке Никулина на Цветном бульваре пройдет I Международный фестиваль «Артист». Это грандиозное событие соберет талантливых артистов со всего мира: России, Китая, Эфиопии, а также стран Европы и Латинской Америки.

Уникальная программа циркового фестиваля

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть разнообразные номера с участием удивительных животных: дрессированных собак, тигров, морских львов и ярких попугаев. Программа обещает быть насыщенной и зрелищной, что позволит зрителям погрузиться в волшебный мир циркового искусства.

Открытие новых талантов

Фестиваль «Артист» ставит перед собой цель не только развлекать, но и открывать новые имена в мире цирка. Здесь будут представлены молодые и талантливые артисты, которые, возможно, станут звездами будущего. Как говорится, «когда говорят пушки, музы молчат». Мы же хотим, чтобы искусство цирка звучало громко и радостно, независимо от политической обстановки.

Условия для посетителей

Особое внимание уделено семьям с детьми. Ребенок до 6 лет может пройти со взрослым по одному билету и сидеть на коленях. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок имел отдельное место, можно приобрести полный билет.

Не упустите возможность стать частью этого уникального праздника циркового искусства! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 1500 ₽
12 сентября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 1500 ₽
13 сентября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
13:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
14 сентября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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