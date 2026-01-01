Спектакль Между строк

Мировая премьера спектакля фламенко «Entrelíneas»

4 октября на сцене легендарного зала имени П.И. Чайковского состоится удивительная мировая премьера! Спектакль фламенко «Между строк» с элементами современного танца — одно из главных культурных событий осени. На сцене выступят звезды современного танца, которые подарят зрителям незабываемые эмоции.

Таланты на одной сцене

В спектакле примут участие выдающийся Давид Кориа, один из самых титулованных артистов современности. Он является продюсером, хореографом и основателем компании CDC. Кориа выступал в знаменитом Национальном балете Испании и был удостоен множества премий, включая Premio de la Academia de Artes Escénicas de Andalucía и Лорку «Лучший танцор фламенко». В Испании его по праву считают национальным достоянием.

Также на сцене выступит темпераментная Флоренсия Ос. Эта танцовщица и хореограф — обладательница множества наград, включая Национальную премию фламенко в Кордове и премию La Perla de Cádiz «Жемчужина Кадиса». Ее талант и страсть к танцу делают ее одной из ярчайших современных артисток.

Завершит звездный состав спектакля всемирно известный композитор и виртуозный гитарист Хесус Торрес, автор нашумевшего альбома «Viento del Norte».

Танец как искусство

Спектакль «Entrelíneas» обращается к памяти великих мастеров фламенко, переосмысляя их технику для современного танца. В нем традиции и современность встречаются на сцене, дополняя друг друга новыми образами. Интенсивная выразительность танца и изысканный минимализм создают уникальные диалоги, показывающие скорбь и торжество.

Каждое движение пронизано геометрической точностью и силой, что позволяет зрителям открыть для себя свободу, рождающуюся из движения и памяти тела исполнителя.

Не упустите возможность стать частью этого уникального культурного события — приходите на премьеру! Спектакль обещает быть насыщенным, чувственным и незабываемым.