Между небом и землей
Между небом и землей

Спектакль Между небом и землей

12+
12+

О концерте/спектакле

Музыкально-драматический спектакль о Святителе Луке

Приглашаем вас на трогательную и торжественную музыкальную притчу о жизни и житии Архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). Спектакль, который вдохновит и заставит задуматься о высоких чувствах, пройдет на сцене театра имени Моссовета.

Кто такой Архиепископ Лука?

Архиепископ Лука был великим хирургом и врачевателем, который жил в двадцатом веке. Его работа и духовный путь вдохновляют людей и сегодня. После своей кончины он был удостоен сана Святого. Спектакль предлагает зрителям уникальную возможность познакомиться с его жизнью через призму любви и сострадания.

Творческий состав

В главных ролях выступят:

  • Екатерина Гусева – Заслуженная артистка России, которая исполнит главную женскую роль, олицетворяя образы Богородицы, Жены и Матери.
  • Иеромонах Кирилл (Перегудин) – насельник Данилова монастыря, который расскажет уникальную историю Святого.

Спектакль будет сопровождаться музыкальным исполнением:

  • Праздничный мужской хор Данилова монастыря
  • Сибирский мужской хор
  • Большой детский хор имени В.С. Попова

Екатерина Гусева впервые споет с тремя ведущими коллективами страны, а хоровые певцы в партнерстве с актрисой исполнят полноценные драматические роли. Со сцены прозвучат более 20 музыкальных композиций, включая различные версии знаменитой молитвы «Ave Maria», казачьи и военные песни, романсы и песни из кинофильмов.

Создатели спектакля

Автор сценария и режиссер – Александр Дзюба. Музыкальный руководитель – Анатолий Кисляков, Заслуженный артист России. Музыка будет исполняться на фортепиано лауреата международных конкурсов Алексея Нестеренко, а также на флейте – Антона Вискова и арфе – Екатерины Парфирьевой.

Цитата Архиепископа Луки

«Виды любви различны: есть любовь мужа к жене, жены к мужу, любовь родителей к детям, любовь детей к родителям. Есть и более высокая форма любви – ко всем людям, ведь во всяком человеке мы должны видеть образ Божий. Есть самая совершенная степень любви, самая высокая и самая святая – любовь к Богу».

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 25 октября
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Между небом и землей Между небом и землей Между небом и землей

