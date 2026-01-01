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Между небом и землей жаворонок вьется
Киноафиша Между небом и землей жаворонок вьется

Спектакль Между небом и землей жаворонок вьется

Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по одноактным пьесам Николая Коляды

Две пьесы — две истории

Спектакль состоит из двух одноактных пьес Николая Коляды: «Бесы» и «Дудочка». В главных ролях выступают звезды «Коляда-театра» — Олег Ягодин и Константин Итунин. Эти две истории исследуют тонкую грань между любовью и нелюбовью, а также стремление человека к счастью.

Бесы и люди

Каждая из пьес представляет собой размышление о бесах и людях, где не всегда ясно, кто из них страшнее. С бесами, возможно, проще справиться, а вот близкие люди, играя и смеясь, могут разрушить самую суть нашей жизни.

Исповедь и тайны

Спектакль затрагивает темы случайной исповеди и выболтанной чужой тайны. Он создает атмосферу, в которой зрители могут увидеть, как простые человеческие взаимодействия способны влиять на судьбы и эмоции. Присоединяйтесь к этому театральному путешествию, которое не оставит равнодушным никого!

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Константин Итунин
Олег Ягодин

Фотографии

Между небом и землей жаворонок вьется Между небом и землей жаворонок вьется Между небом и землей жаворонок вьется Между небом и землей жаворонок вьется Между небом и землей жаворонок вьется Между небом и землей жаворонок вьется Между небом и землей жаворонок вьется Между небом и землей жаворонок вьется Между небом и землей жаворонок вьется
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