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Между мирами
Киноафиша Между мирами

Спектакль Между мирами

16+
Режиссер Анастасия Жаворонкова
Возраст 16+

О спектакле

Рок-спектакль «Между мирами»

Ночная трасса, две пары, музыка, ссоры — и автокатастрофа. Четыре человека приходят в себя в странном месте и постепенно понимают: они оказались между мирами. Чтобы выбраться, им предстоит найти друг друга и столкнуться с тем, от чего в обычной жизни они обычно убегают.

«Между мирами» — это рок-спектакль в двух действиях с живым бэндом. В репертуаре вы услышите популярные хиты классику рока, такие как «It's my life», «Кукушка» и «Show must go on». Музыка в исполнении профессиональных музыкантов создаст уникальную атмосферу и дополнит визуальный ряд спектакля.

Музыкальный состав:

  • Григорий Вевер — клавиши
  • Вячеслав Пантелеев — гитара
  • Макс Холод — бас
  • Стас Сезонов — ударные

Актерский состав:

  • Семен Мясников
  • Ирина Ройз
  • Кирилл Кириллов
  • Александра Богданова

Режиссер:

Анастасия Жаворонкова

Приготовьтесь к эмоциональному и музыкальному эксперимента, который заставит задуматься о многом. Тот, кто ищет вопросы и ответы, обязательно найдёт их в «Между мирами».

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