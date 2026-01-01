Рок-спектакль «Между мирами»

Ночная трасса, две пары, музыка, ссоры — и автокатастрофа. Четыре человека приходят в себя в странном месте и постепенно понимают: они оказались между мирами. Чтобы выбраться, им предстоит найти друг друга и столкнуться с тем, от чего в обычной жизни они обычно убегают.

«Между мирами» — это рок-спектакль в двух действиях с живым бэндом. В репертуаре вы услышите популярные хиты классику рока, такие как «It's my life», «Кукушка» и «Show must go on». Музыка в исполнении профессиональных музыкантов создаст уникальную атмосферу и дополнит визуальный ряд спектакля.

Музыкальный состав:

Григорий Вевер — клавиши

Вячеслав Пантелеев — гитара

Макс Холод — бас

Стас Сезонов — ударные

Актерский состав:

Семен Мясников

Ирина Ройз

Кирилл Кириллов

Александра Богданова

Режиссер:

Анастасия Жаворонкова

Приготовьтесь к эмоциональному и музыкальному эксперимента, который заставит задуматься о многом. Тот, кто ищет вопросы и ответы, обязательно найдёт их в «Между мирами».