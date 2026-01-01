Мэйти. Концерт на крыше

Музыкальный вечер на крыше Дизайн Завода

Хотите насладиться летними мелодиями под открытым небом? 4 июня вас ждет уникальное событие — вечер с Мэйти на крыше Дизайн Завода. Здесь вы сможете выбрать любимые песни, исполняемые с электрогитарами и басами.

Дизайн Завод — это одна из самых актуальных площадок арт-кластера, располагающаяся в самом сердце города. Открытая крыша предлагает великолепную панораму и создает особую атмосферу для музыкальных вечеров. Вместимость составляет всего 120 гостей, что делает мероприятие более интимным и запоминающимся. Не упустите возможность приобрести билеты заранее!

Для вашего комфорта предусмотрены навесы, так что в случае дождя вы сможете продолжить наслаждаться музыкой в сухости.

Погрузитесь в летнее настроение и зарядитесь позитивом вместе с нами!