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Мейерхольд
Киноафиша Мейерхольд

Спектакль Мейерхольд

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Инновационный спектакль о великом режиссере

Спектакль «Мейерхольд» — это глубокое исследование жизни и творчества Всеволода Эмильевича Мейерхольда, одного из самых значительных режиссеров ХХ века. Его трагическая смерть в застенках НКВД и непредсказуемая личность вдохновили на создание этого уникального проекта, жанр которого Роман Габриа обозначил как нон-фикшн.

Художник и власть

Спектакль не только размышляет над вечной темой взаимодействия художника и власти, но и представляет современную интерпретацию жизненного пути Мейерхольда. Он исследует, как театр проникает в жизнь и как жизнь становится театром, находя аналогии с текущими событиями.

Центральные образы

Одним из ключевых образов спектакля является актриса Зинаида Райх, жена и муза Мейерхольда. Райх была не только примой в театре, но и важной частью его жизни. Спектакль исследует их почти мистическую связь и одержимость друг другом в любви и профессии.

Музыка и визуальные эффекты

Оригинальную электронную музыку в стиле IDM для спектакля написал композитор Влад Крылов, постоянный соавтор Романа Габриа. Видео-арт-коллажи, созданные Александрой Магелатовой, добавляют новое измерение к постановке и можно считать их четвертым «действующим лицом» спектакля.

Что ожидать

«Мейерхольд» предлагает зрителю уникальную возможность погрузиться в сложный и многогранный мир великого режиссера, увидев, как его жизнь и творчество переплетаются в этой современной интерпретации.

Режиссер
Роман Габриа
В ролях
Анатолий Журавин
Алла Данишевская
Сергей Мендельсон

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
19:00 от 1800 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
19:00 от 1800 ₽

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