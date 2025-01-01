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Мейерхольд. Чужой театр
Киноафиша Мейерхольд. Чужой театр

Спектакль Мейерхольд. Чужой театр

Дань уважения великому режиссеру
Постановка
Новая сцена Александринского театра 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль к 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда

Спектакль «Мейерхольд. Чужой театр» приурочен к 150-летию великого режиссёра и реформатора театра Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Постановка погружает зрителя в драматический период жизни Мастера, когда его собственный театр — ГосТИМ — оказался под ударом советской власти. В основе спектакля лежит стенограмма собрания коллектива театра в декабре 1937 года, состоявшегося после публикации статьи П. М. Керженцева «Чужой театр» в газете «Правда». Именно эта статья стала катализатором уничтожения театра Мейерхольда и его самого.

О чем спектакль?

На сцене воссоздаётся атмосфера коллективного обсуждения и осуждения Мейерхольда его собственным театральным коллективом. В центре внимания — претензии и обвинения, которые работники театра высказывают в лицо своему руководителю. Здесь сплелись личные недовольства, творческие разногласия, уязвлённые самолюбия. Важно отметить, что высказывания варьируются от нелепых и смешных до вполне обоснованных, что подчёркивает сложность и неоднозначность ситуации.

Однако спектакль не ограничивается реконструкцией документальных событий. Режиссёр Валерий Фокин умело вплетает в реальную ткань спектакля сцены воспоминаний и фантазий самого Мейерхольда, превращая бытовой конфликт в нечто более масштабное и философское. Это поднимает постановку до уровня размышлений о судьбе художника в обществе, о его ответственности перед собой и окружающими.

Основные темы

Спектакль затрагивает вечные вопросы:

  • Каковы границы компромисса между искусством и обществом?
  • Насколько художник обязан оставаться верным своему творческому пути?
  • В чём заключается ответственность лидера перед его последователями?

Эти вопросы особенно актуальны в контексте судьбы Мейерхольда, который на собственном примере испытал, насколько опасной может быть эта борьба.

Не пропустите

«Мейерхольд. Чужой театр» — это не просто спектакль о прошлом, это глубокий взгляд на взаимоотношения художника и власти, на хрупкость свободы творчества и на жестокие удары, которые может нанести общество своему лидеру. Постановка будет интересна как тем, кто знаком с историей Мейерхольда, так и тем, кто впервые окунётся в его мир.

Режиссер
Валерий Фокин
В ролях
Владимир Кошевой
Владимир Лисецкий
Светлана Смирнова
Степан Балакшин
Олеся Соколова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:30 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:30 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
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19:30 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:30 от 2700 ₽

Фотографии

Мейерхольд. Чужой театр Мейерхольд. Чужой театр Мейерхольд. Чужой театр Мейерхольд. Чужой театр Мейерхольд. Чужой театр Мейерхольд. Чужой театр Мейерхольд. Чужой театр Мейерхольд. Чужой театр Мейерхольд. Чужой театр

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