Мэйби Бэйби
Киноафиша Мэйби Бэйби

Мэйби Бэйби

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Мэйби Бэйби: презентация нового альбома MAYDAY

Не упустите возможность стать частью яркого события на музыкальной сцене! На большом сольном концерте Мэйби Бэйби будет представлена премьера нового альбома MAYDAY.

Что ожидать?

Концерт обещает удивить поклонников не только новыми песнями, но и свежим звучанием. Вы получите возможность насладиться всеми главными хитами, которые полюбились слушателям. Обновленная программа включает в себя не только музыку, но и зрелищное визуальное оформление, которое создаст уникальную атмосферу праздника.

Почему стоит пойти?

Мэйби Бэйби завоевала признание как одна из самых ярких представительниц рэп-сцены. Этот концерт станет настоящим наслаждением для всех любителей качественной музыки и энергичных шоу. Не упустите шанс увидеть живое выступление, которое запомнится надолго!

Приготовьтесь к незабываемой ночи, полной ритма и эмоций. Убедитесь, что вы с нами – будет громко, красиво и без тормозов.

Купить билет на концерт

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 11 ноября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 12 ноября
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
20:00 от 400 ₽
Пермь, 13 ноября
Руки вверх! Пермь, Сибирская, 16
20:00 от 400 ₽
Нижний Новгород, 23 ноября
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
20:00 от 400 ₽
Самара, 28 ноября
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
19:00 от 2400 ₽

