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Metox
Киноафиша Metox

Metox

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль Metox: новые грани творчества

Российский хип-хоп исполнитель Metox, родом из Нижнего Новгорода, продолжает удивлять своих поклонников. С момента своего освобождения из исправительной колонии строгого режима в 2020 году он стал известен широкой аудитории благодаря альбому «Записки из Мёртвого Дома», в котором откровенно делится своими переживаниями.

Творческий путь

За последние четыре года Metox записал три совместных альбома с Пашей Техником, два из которых вышли в рамках группы «Каптёрка». Кроме того, он сотрудничал с многими представителями российской хип-хоп сцены, такими как Брутто, Весъ (Каспийский Груз), Loc-Dog, Slim и другими. Его музыка наполнена автобиографичностью и сторителлингом, что делает её уникальной и запоминающейся.

Новые релизы

В 2024 году Metox выпустил шансон-релиз под именем «Самсон Богородский» и совместный альбом с Bumble Beezy, известным также как Кровь из Носа. Теперь он готов представить публике не только свои старые хиты, которые уже полюбились многим, но и новый альбом «Четыре Языка».

Спектакль, который стоит увидеть

Не упустите возможность насладиться выступлением Metox, которое обещает быть насыщенным и эмоциональным. Это не просто концерт, а настоящее театрализованное представление, где музыка и история переплетаются в единое целое.

Приходите на спектакль и станьте частью уникального шоу, которое оставит незабываемые впечатления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 25 октября
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
20:00 от 1300 ₽

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