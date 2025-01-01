Методие Бужор. Сольный концерт

Сольный концерт с Государственным Русским концертным оркестром

Приглашаем вас на незабываемый сольный концерт в сопровождении Государственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга. Этот праздничный вечер станет настоящим событием для всех ценителей музыки!

Об исполнителе

Основатель оркестра, заслуженный деятель искусств России Владимир Попов, создал атмосферу, в которой талантливые исполнители могут раскрыть все грани своего мастерства. В концерте примет участие методие Бужор — признанный мастер вокального искусства.

Методие Бужор — успешный оперный солист, чьи выступления вызывает восторг как в ведущих европейских театрах, так и на российской эстраде. Его харизматичность, высокий профессионализм и уникальная манера исполнения покорили сердца миллионов слушателей. Бархатный голос Бужора стал синонимом идеала мужского вокала для многих поклонников музыки.

Музыкальная программа

В рамках концерта прозвучат неаполитанские песни, а также лучшие русские и советские хиты. Оркестр порадует слушателей инструментальными шедеврами, которые будут исполняться под чутким руководством дирижера, лауреата Международного конкурса Александра Чернобaeва.

Формат концерта

Концерт проходит в двух отделениях и продлится 2 часа 10 минут. Это отличный способ провести вечер, погружаясь в мелодии, способные тронуть душу и подарить незабываемые эмоции.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!