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Метод
Билеты от 1500₽
Киноафиша Метод

Спектакль Метод

По пьесе Жорди Гальсерана «Метод Гронхольма».
Постановка
Театр на Трубной 18+
Режиссер Григорий Быстрицкий
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Премьера спектакля «Метод» в театре на Трубно

Премьера в театре на Трубной. Приглашаем вас на детективную драму с элементами комедии по пьесе Жорди Гальсерана «Метод Гронхольма». Сюжет разворачивается в рамках необычного собеседования, где четыре кандидата на высокую должность в престижной компании сталкиваются с множеством неожиданных испытаний.

Участники проходят через задания, которые ставят под сомнение их моральные принципы. Эта работа поднимает важные вопросы: может ли профессиональный успех оправдать духовное ничтожество человека? Как так получилось, что успешность стала культом, и готовы ли люди переступить через свои моральные границы ради достижения целей? Спектакль освещает тонкую грань между цивилизацией и первобытностью, показывая, что до дикости, как ни странно, всего один шаг.

Действующие лица и исполнители

  • Фернандо Порта — Антон Ефремов
  • Богдан Витряк Мерседес Дегас — Ольга Плешкова
  • Салиха Юсупова Энрике Фонт — Александр Мильшин, Николай Буланов, Ари Шапиро
  • Карлос Буэно — Даниил Шустов, Артём Соколовский, Артём Затиев

Не упустите возможность стать свидетелем напряженной драмы, где успех может стать опасным оружием!

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Сентябрь
Октябрь
17 сентября четверг
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1500 ₽
20 октября вторник
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

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