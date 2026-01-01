Спектакль Метод

Премьера спектакля «Метод» в театре на Трубно

Премьера в театре на Трубной. Приглашаем вас на детективную драму с элементами комедии по пьесе Жорди Гальсерана «Метод Гронхольма». Сюжет разворачивается в рамках необычного собеседования, где четыре кандидата на высокую должность в престижной компании сталкиваются с множеством неожиданных испытаний.

Участники проходят через задания, которые ставят под сомнение их моральные принципы. Эта работа поднимает важные вопросы: может ли профессиональный успех оправдать духовное ничтожество человека? Как так получилось, что успешность стала культом, и готовы ли люди переступить через свои моральные границы ради достижения целей? Спектакль освещает тонкую грань между цивилизацией и первобытностью, показывая, что до дикости, как ни странно, всего один шаг.

Действующие лица и исполнители

Фернандо Порта — Антон Ефремов

Богдан Витряк Мерседес Дегас — Ольга Плешкова

Салиха Юсупова Энрике Фонт — Александр Мильшин, Николай Буланов, Ари Шапиро

Карлос Буэно — Даниил Шустов, Артём Соколовский, Артём Затиев

Не упустите возможность стать свидетелем напряженной драмы, где успех может стать опасным оружием!