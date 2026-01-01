Метод
18+
Режиссер Григорий Быстрицский
О спектакле

Острая драма о моральных границах

Приглашаем вас на спектакль по пьесе Жорди Гальсерана «Метод Гронхольма», который представляет собой детективную драму с элементами комедии. Четыре соискателя высокой должности в престижной компании проходят групповое собеседование, которое оказывается далеко не обычным.

Необычное собеседование

Героям предстоит выполнить ряд заданий, проверяющих не только их профессиональные навыки, но и моральные принципы. Пьеса поставит зрителям вопросы: оправдывает ли высокая должность духовное ничтожество человека? Как далеко способны зайти люди в погоне за успехом? Этот спектакль исследует, как культ успеха может толкнуть людей на крайние меры.

Сложные дилеммы

Сюжет заставляет задуматься о том, насколько близко находится цивилизованный человек к своим первобытным инстинктам, и какие моральные границы бывают пересечены в погоне за карьерным ростом.

Актерский состав

В спектакле выступают:

  • Фернандо Порта — Антон Ефремов, Богдан Витряк
  • Мерседес Дегас — Ольга Плешкова, Салиха Юсупова
  • Энрике Фонт — Александр Мильшин, Николай Буланов, Ари Шапиро
  • Карлос Буэно — Даниил Шустов, Артём Соколовский, Артём Затиев

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который поднимает важные вопросы на стыке морали и успеха.

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы
