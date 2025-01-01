Метод: психологическая игра без правил

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Метод», который погрузит вас в мир жестокого психологического эксперимента. На сцене развернется сражение четырех кандидатов, мечтающих получить идеальную работу — трое мужчин и одна женщина. Они заперты в закрытой комнате, где загадочный работодатель испытывает их на прочность.

Суть спектакля

«Метод» — это изощренная игра, в которой правит ложь, а правда обнажает уязвимость. Кандидаты будут сталкиваться лбами, и только самые хитрые, смелые или безжалостные смогут выстоять. Зрители смогут задать себе вопрос: насколько далеко они готовы зайти ради своей мечты?

Студия «Нового Театра Сочи»

Спектакль ставится при участии талантливых артистов «Нового Театра Сочи»: Алёна Бабикова, Артём Семяшев, Дмитрий Тихонов и Эльдар Такавеев. Режиссером выступает Полина Кроль.

Практическая информация

Спектакль подходит для зрителей старше 16 лет. В «Red Buffet Lounge», где пройдет мероприятие, работает линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы выбрать блюда и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения!

Обратите внимание

На мероприятии запрещено перемещать столы самостоятельно. Если вам нужно пересесть, обратитесь к администратору — мы поможем подобрать для вас более комфортное место.

Где и когда?

Адрес: Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2. Спектакль пройдет 26 октября в 20:00. Сбор гостей начнется в 19:00, а его продолжительность составит 1,5 часа. Билеты можно приобрести от 1499 рублей.