Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Метод Гронхольма
Киноафиша Метод Гронхольма

Спектакль Метод Гронхольма

Постановка
Место действия 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Психологический триллер на театральной сцене

В офисе одной крупной мадридской компании на собеседование собрались четыре кандидата на должность финансового директора. Каждый из них мечтает о престижной работе, но вместо обычного собеседования их ждет нечто неожиданное.

Игра на выживание

Когда кандидаты оказываются в одном помещении, они понимают, что никто из компании не собирается с ними беседовать. Подготовленные задания становятся настоящим испытанием, где деловая встреча перерастает в бесчеловечную игру. Чтобы завоевать желанную должность, участникам предстоит выполнить абсурдные и жестокие задания, расправляясь с конкурентами. Суть «метода Гронхольма» заключается в том, чтобы заставить соискателей решать, кто из них лишний. Но никто не намерен уступать!

Подробности о спектакле

  • Жанр: необычное собеседование
  • Возрастное ограничение: 16+
  • Автор: Жорди Гальсеран
  • Режиссер: Артем Филипповский
  • Композитор: Сергей Бережной
  • Художники по свету: Ян Филипповский
  • Художник – сценограф: Артем Филипповский
  • Художник по костюмам: Артем Филипповский
  • Продолжительность: 1 час 30 минут, без антракта
  • Актеры: Павел Синев, Елена Голикова, Сергей Бережной, Герман Загорский
  • Премьера: 17 декабря 2021 года

Не упустите возможность стать свидетелем этого захватывающего спектакля, который заставит задуматься о моральных границах и человеческой природе в условиях жесткой конкуренции!

Режиссер
Артем Филипповский
В ролях
Павел Синев
Елена Голикова
Сергей Бережной
Герман Загорский

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 9 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
19:00 от 1600 ₽
Самара, 10 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
19:00 от 1600 ₽
Самара, 17 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
16:00 от 1600 ₽

Фотографии

Метод Гронхольма Метод Гронхольма Метод Гронхольма Метод Гронхольма Метод Гронхольма Метод Гронхольма Метод Гронхольма Метод Гронхольма Метод Гронхольма Метод Гронхольма Метод Гронхольма

В ближайшие дни

Константин Райкин. Самое любимое
12+
Творческий вечер Моноспектакль
Константин Райкин. Самое любимое
27 октября в 19:00 КРЦ «Звезда»
от 1800 ₽
Трактирщица
12+
Комедия
Трактирщица
20 октября в 19:00 Самарский театр оперы и балета
от 1900 ₽
Завтра была война
16+
Драма
Завтра была война
25 октября в 18:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше