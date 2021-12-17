Спектакль Метод Гронхольма

Психологический триллер на театральной сцене

В офисе одной крупной мадридской компании на собеседование собрались четыре кандидата на должность финансового директора. Каждый из них мечтает о престижной работе, но вместо обычного собеседования их ждет нечто неожиданное.

Игра на выживание

Когда кандидаты оказываются в одном помещении, они понимают, что никто из компании не собирается с ними беседовать. Подготовленные задания становятся настоящим испытанием, где деловая встреча перерастает в бесчеловечную игру. Чтобы завоевать желанную должность, участникам предстоит выполнить абсурдные и жестокие задания, расправляясь с конкурентами. Суть «метода Гронхольма» заключается в том, чтобы заставить соискателей решать, кто из них лишний. Но никто не намерен уступать!

Подробности о спектакле

Жанр: необычное собеседование

необычное собеседование Возрастное ограничение: 16+

16+ Автор: Жорди Гальсеран

Жорди Гальсеран Режиссер: Артем Филипповский

Артем Филипповский Композитор: Сергей Бережной

Сергей Бережной Художники по свету: Ян Филипповский

Ян Филипповский Художник – сценограф: Артем Филипповский

Артем Филипповский Художник по костюмам: Артем Филипповский

Артем Филипповский Продолжительность: 1 час 30 минут, без антракта

1 час 30 минут, без антракта Актеры: Павел Синев, Елена Голикова, Сергей Бережной, Герман Загорский

Павел Синев, Елена Голикова, Сергей Бережной, Герман Загорский Премьера: 17 декабря 2021 года

Не упустите возможность стать свидетелем этого захватывающего спектакля, который заставит задуматься о моральных границах и человеческой природе в условиях жесткой конкуренции!