Тайна пушкинской любви в Русском Драматическом Театре Башкортостана

В Русском Драматическом Театре (Башкортостан) состоится спектакль, основанный на произведении Александра Пушкина. История разворачивается вокруг влюбленной пары — Марьи Гавриловны и армейского прапорщика Владимира Николаевича. Их любовные тайны становятся настоящим испытанием на фоне противодействия родителей девушки.

Владимир предлагает Марье бежать и обвенчаться, но неожиданная метель меняет всё: в назначенное время он не может добраться до церкви. Спустя несколько лет становится ясно, что эта ночь изменила судьбы обоих героев.

Спектакль сочетает в себе выразительный текст Пушкина, драматическое исполнение, пластическую выразительность и музыку Георгия Свиридова. Это творение обязательно понравится как любителям классики, так и тем, кто не боится театральных экспериментов.

Обратите внимание, спектакль играет без антракта.