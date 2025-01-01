Меню
Метель
Билеты от 800₽
Киноафиша Метель

Спектакль Метель

0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О спектакле

Литературно-музыкальный спектакль «Метель» 

В ГБУК г. Москвы «ФЦ Москва» состоится уникальный литературно-музыкальный спектакль, основанный на повести Александра Пушкина «Метель». Этот спектакль представляет собой гармоничное сосредоточение музыки и литературного слова, где каждый элемент вызывает глубокие эмоции и создает атмосферу пушкинских зимних просторов.

Музыка Георгия Свиридова

Музыкальная иллюстрация к повести «Метель» была создана выдающимся композитором Георгием Свиридовым. Эта работа стала частью золотого фонда мировой музыкальной культуры XX века и продолжает вдохновлять слушателей до сих пор.

Выдающиеся исполнители

Спектакль будет исполнен оркестром народных инструментов Московского культурного фольклорного центра, под руководством заслуженного артиста России Валерия Петрова. Художественное слово представит актёр Александр Кольцов, что добавит глубины и выразительности каждому прочитанному слову.

Песочное шоу

Одной из самых ярких особенностей представления станет песочное шоу, которое динамично иллюстрирует страницы повести Пушкина. Это оригинальное и зрелищное исполнение привлечет внимание как любителей классической литературы, так и ценителей музыкального искусства.

Кому понравится спектакль

Спектакль «Метель» будет интересен всем, кто ценит оригинальные формы представления искусств и хочет увидеть уникальное сочетание музыки, литературы и визуального искусства. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события!

Купить билет на спектакль Метель

Январь
Февраль
15 января четверг
19:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 800 ₽
12 февраля четверг
19:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 800 ₽

