Спектакль «Метель» по Пушкину в РАМТ

Когда метель опускает на землю свое покрывало, кажется, что найти дорогу в этой белоснежной пустыне невозможно. В спектакле «Метель» по мотивам пушкинской повести зрители окунутся в мир, наполненный романтикой, тайнами и неожиданными поворотами судьбы.

О персонажах

Юная Марья Гавриловна, её тайный возлюбленный Владимир и гусарский полковник Бурмин оказываются втянутыми в шторм нелепых случайностей и невероятного стечения обстоятельств. Их история разворачивается на фоне зимней метели, в которой они пытаются найти путь к своей любви и счастью.

Судьба на чистом листе

На чистом листе хрустящего наста герои пытаются переписать свою судьбу заново. Смогут ли они преодолеть преграды, вставшие на их пути, или метель останется навсегда преградой между ними?

Почему стоит посмотреть

Спектакль «Метель» — это не просто театральная адаптация известного произведения. Это возможность заново открыть для себя классическую литературу и почувствовать её атмосферу через призму современности.

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории, о которой говорят и которую хотят увидеть все любители театра.