Метель
Киноафиша Метель

Метель

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Литературно-музыкальная композиция «Метель» в Пермской филармонии

Приглашаем вас на уникальное событие — литературно-музыкальную композицию «Метель», созданную по одноименной повести Александра Пушкина. Это произведение является настоящим шедевром русской литературы и прекрасно гармонирует с музыкой великих российских композиторов.

Исполнители

В рамках исполнения выступит:

  • Оркестр русских народных инструментов им. Салина — обладатель Гран-при и лауреат всероссийских и международных конкурсов.
  • Галина Токарева — заслуженный работник культуры РФ, профессор Пермского государственного института культуры, будет выполнять функции художественного руководителя и дирижера.
  • Даниил Спиваковский — заслуженный артист России, который озвучит художественное слово.

Программа

В программе композиции вы услышите музыкальные произведения таких композиторов, как Петр Ильиç Чайковский, Сергей Рахманинов и Георгий Свиридов. Эти произведения погрузят вас в атмосферу произведения Пушкина и создадут незабываемые эмоции на сцене.

Обратите внимание, что возможны изменения в программе. Не упустите возможность насладиться волшебством русского слова и музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Пермь, 28 февраля
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 750 ₽

